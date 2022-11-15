Эндокринолог Бузинова посоветовала есть крупы, чтобы не полнеть в талии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника" Екатерина Бузинова объяснила россиянам, как можно питаться и при этом не полнеть в области талии.

Эксперт отмечает, что человеку важно знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется его организму, то в таком случае стоит увеличить физическую активность. Об этом пишет Газета.Ru.

- Следует придерживаться рационального питания и ограничить продукты с простыми углеводами до 5 % от суточной потребности в калориях. Отдавать предпочтение стоит нежирным белковым продуктам, бобовым, цельнозерновым крупам и некрахмалистым овощам, есть больше клетчатки и листовых зеленых овощей,- объяснила эндокринолог.

Ранее RT писал, что эксперт Ольга Матвеева рассказала, как после диеты вновь не набрать вес. По ее словам, следует готовить вкусно низкокалорийные овощи, мясо и рыбу. Также можно включить в свой рацион фрукты, ягоды, низкожирную молочную продукцию, зелень.

Также "Пятый канал" накануне сообщал, что если перебарщивать с диетами, это может привести к серьезным заболеваниям. Врач-эндокринолог Ольга Нечаева объяснила, что самый эффективный и полезный способ снизить вес - изменение пристрастий в еде, а не временные ограничения.