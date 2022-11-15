FT: страны G20 считают недопустимым использование ядерного оружия Фото: REUTERS

Страны G20 считают недопустимым применение ядерного оружия или угрозу его использования, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

"Использование или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - подчеркивается в проекте коммюнике.

Также в документе отмечается, что решение конфликтов мирными способами, усилия по урегулированию кризисов, дипломатия и диалог жизненно необходимы.

Ранее CNN сообщал, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудил с главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом последствия использования ядерного оружия, об этом рассказал представителя совета по национальной безопасности США.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей. РФ выполнила свои обязательства в рамках договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений, подчеркнул российский лидер.