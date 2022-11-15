Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало власти Украины Фото: REUTERS

Заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев у украинских чиновников, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Милли ранее заявил о невозможности победы Украины, следовательно, как он отметил, предстоящая зима открывает возможности для начала переговоров с Россией. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ответил на это заявление Милли, что Украина "не примет никаких переговоров", если РФ не оставит все занятые территории.

Как отмечает Politico, Вашингтон стремится заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных задач.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.