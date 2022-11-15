"Укрэнерго" сообщило об уничтожении снабжавшего электричеством Херсонскую и Николаевскую области энергообъекта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергообъект, который обеспечивал электроснабжение правобережья Херсонской области и часть Николаевской, уничтожен, сообщил в соцсетях глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и существенной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны…", - написал Кудрицкий в соцсетях.

Также он добавил, что сейчас идет проработка схем поставок на занятые Украиной части Херсонской области поставок электроэжнергии из других регионов. Киевские власти уже запросили у зарубежных партнеров помощь в этом вопросе, уточнил Кудрицкий.

Российские военные 10 октября 2022 года начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Украинский лидер Владимир Зеленский 1 ноября уточнял, что в стране повреждено около 40% энергоинфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.