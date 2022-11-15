Зеленский заявил, что Украина готова провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная формула, по которой необходимо провести обмен пленными с Россией, это "всех на всех".

"Нам следует объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников - "всех на всех", - сказал он, обращаясь сегодня, 15 ноября, по видеосвязи к участникам саммита Группы двадцати (G20). Как считает Зеленский, в эту формулу должны входить также мирные граждане, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет "перемещенными лицами".

Напомним, обмены военнопленными между Украиной и Россией проводятся по заранее согласованным сторонами спискам.

Ранее Денис Пушилин сообщал об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Как уточнял врио главы ДНР, в результате обмена домой вернутся несколько военнослужащих из Донбасса.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.