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НовостиПолитика15 ноября 2022 6:32

Зеленский заявил, что Украина готова провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Украинский лидер сообщил об этом по видеосвязи на саммите G20
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная формула, по которой необходимо провести обмен пленными с Россией, это "всех на всех".

"Нам следует объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников - "всех на всех", - сказал он, обращаясь сегодня, 15 ноября, по видеосвязи к участникам саммита Группы двадцати (G20). Как считает Зеленский, в эту формулу должны входить также мирные граждане, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет "перемещенными лицами".

Напомним, обмены военнопленными между Украиной и Россией проводятся по заранее согласованным сторонами спискам.

Ранее Денис Пушилин сообщал об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Как уточнял врио главы ДНР, в результате обмена домой вернутся несколько военнослужащих из Донбасса.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.