Население Земли достигло восьми миллиардов человек

Двумя самыми густонаселенными регионами мира являются Восточная и Юго-Восточная Азия Фото: Из открытых источников

Население Земли достигло отметки 8 миллиардов человек. Об этом сообщил Фонд ООН в области народонаселения. По состоянию на 2022 год более половины населения мира проживает в Азии. Двумя самыми густонаселенными регионами мира являются Восточная и Юго-Восточная Азия, где находится 2,3 миллиарда человек, и центрально-южная Азия, где сосредоточено 2,1 миллиарда человек.

"Индия и Китай, в каждом из которых проживает более 1,4 миллиарда человек, составляют большую часть населения этих двух регионов. Население Китая больше не растет и может начать сокращаться уже в 2023 году, когда Индия, по-прежнему растущая на 0,79% в год, должна превзойти его в качестве самой густонаселенной страны мира", - говорится на сайте Фонда.

По оценкам организации, население Земли достигнет своего пика в 10,4 млрд человек в период с 2080 по 2100 год.

"Глядя на 9-й миллиард, 920 миллионов будут жить в странах с доходом ниже среднего и низким уровнем жизни, более 400 миллионов будут люди в возрасте 65 лет и старше, 150 миллионов будут в возрасте 15-29 лет и количество детей в возрасте 14 лет и младше будет уменьшаться и вносить отрицательный вклад", - прогнозирует организация.

Несмотря на рост населения, Фонд ООН утверждает, что население Земли стареет. Вместе с тем, как повышается уровень жизни, снижается рождаемость. Таким образом количество людей старшего поколения превышает молодых.

Вместе с тем отмечается, что численность женщин на Земле выше, чем мужчин, хотя по статистике Фонда мальчики рождаются чаще девочек. Гендерный дисбаланс обусловлен тем, что продолжительность жизни женской половины населения в среднем выше мужской.

"Во всем мире на каждые 100 девочек рождается почти 106 мальчиков. Этот (показатель) находится в пределах биологически нормального диапазона 102-106", - подчеркивают аналитики.

На плотность населения в странах, отмечают эксперты фонда, в том числе влияет миграционные процессы. По статистике 29 из 30 человек остаются жить в стране своего рождения. Однако число мигрантов продолжает расти с каждым годом. Аналитики называют одной из главных причин - изменение климата.

"По состоянию на 2020 год около 281 миллиона человек проживают за пределами страны своего рождения, что на 128 миллионов больше, чем в 1990 году, и в три раза больше, чем в 1970 году. Почти две трети из них были трудовыми мигрантами. По состоянию на конец 2021 года в число международных мигрантов также входили 31,7 млн беженцев и просителей убежища", - говорится на сайте организации.

Чтобы использовать потенциал человечества в борьбе с самыми насущными мировыми проблемами: изменением климата, конфликтами, насилием, перемещением, что в глобальном масштабе влияет на жизнь 100 миллионов человек, и дискриминацией, - каждому необходимо предоставить основные права человека, подчеркивают представители Фонда ООН в области населения.