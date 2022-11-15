Песков высказался об отказе Зеленского от "Минска-3" между Россией и Украиной

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию киевских властей о нежелании вести переговоры с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Абсолютно подтверждает", - отметил он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти заявления Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.

Напомним, РФ неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет.

Ранее Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”. В первую очередь, глава Украины призвал к восстановлению “радиационной безопасности” в отношении Запорожской АЭС, введению ценовых ограничений на российские энергоресурсы и расширении инициативы по экспорту зерна.