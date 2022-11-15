Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, об этом украинский лидер написал в своем Телеграм-канале.

"Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир…", - написал Зеленский в Телеграм.

Инициативы президента Украины по достижению мира в стране включают: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.

Ранее Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”. В первую очередь, глава Украины призвал к восстановлению “радиационной безопасности” в отношении Запорожской АЭС, введению ценовых ограничений на российские энергоресурсы и расширении инициативы по экспорту зерна.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию киевских властей о нежелании вести переговоры с Россией.