NYT: Запад использует Украину как оружейный полигон
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Украина для западных стран стала самым лучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом написала корреспондент The New York Times Лара Джейкс.
"Украина - лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою…", привела автор статьи слова вице-премьера Украины Михаила Федорова.
Также Джейкс уточняет, что ВС Украины испытывают не только вооружение и транспортные средства, поставляемые западными странами, но и коммуникационное и информационное оборудование.
Ранее МИД России заявил, что США используют Украину как "одноразовый расходный материал". Американцы преследуют самые безрассудные цели, отметили в ведомстве.
Также ранее в МИД КНР заявили, что США используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая. По мнению дипломата, таким образом Вашингтон пытается снять с себя ответственность за ситуацию.