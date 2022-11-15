NYT: Запад использует Украину как оружейный полигон Фото: REUTERS

Украина для западных стран стала самым лучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом написала корреспондент The New York Times Лара Джейкс.

"Украина - лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою…", привела автор статьи слова вице-премьера Украины Михаила Федорова.

Также Джейкс уточняет, что ВС Украины испытывают не только вооружение и транспортные средства, поставляемые западными странами, но и коммуникационное и информационное оборудование.

Ранее МИД России заявил, что США используют Украину как "одноразовый расходный материал". Американцы преследуют самые безрассудные цели, отметили в ведомстве.

Также ранее в МИД КНР заявили, что США используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая. По мнению дипломата, таким образом Вашингтон пытается снять с себя ответственность за ситуацию.