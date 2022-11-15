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НовостиПолитика15 ноября 2022 10:23

Песков заявил, что Украине не может и не хочет вести переговоры с Россией

Спецоперация будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем главное - что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, говорит о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - заявил Песков журналистам.

Ранее Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.