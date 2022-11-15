Путин заявил, что Запад стремится ослабить Россию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Цель Запада состоит в том, чтобы ослабить Россию и раскачать ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на ряде стран, в частности, и на Украине, заявил сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин.

“Цель Запада - ослабить Россию и раскачать ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, - отметил российский лидер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цель Запада – глобальная тоталитарная диктатура под маской демократии, превращение стран и народов в инструменты для достижения этой цели.

Также ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что грузинская агрессия 2008 года и украинский конфликт являются проявлениями единого процесса, инициированного западными странами против России. По его словам, теперь США ведут "такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику" на Украине, однако "при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза".