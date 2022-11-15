На сайт Зеленского внесли петицию о запрете на въезд россиянам на Украину на 100 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петиция с призывом запретить въезд гражданам России на Украину сроком на 100 лет зарегистрирована сегодня, 15 ноября, на сайте офиса Владимира Зеленского.

"Запретить въезд на Украину гражданам России. Срок запрета на въезд – 100 лет", - говорится в тексте петиции.

К настоящему времени петиция набрала около 30 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения Зеленским.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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