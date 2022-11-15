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НовостиПолитика15 ноября 2022 12:06

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

Фото: REUTERS

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки покинули город в связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области. Но это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и все другие населенные пункты оказались брошенными. В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения», – сказано в Telegram-канале ВГА.

В администрации города отметили, что работники социальных служб вместе с волонтерами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей. Как уточнили власти, в результате повреждений оптико-волоконных линий в городе отключился интернет и мобильная связь. В администрации также призвали не верить дезинформации от «информированных источников с той стороны» о происходящем в Новой Каховке.