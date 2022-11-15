Ксения Собчак объявилась в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

15 ноября журналистка Ксения Собчак объявилась в Москве. Она приехала в офис госкорпорации "Ростех", в вымогательстве у главы которого обвиняется ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что микроавтобус Собчак въехал на территорию офиса компании. Отмечается, что в офисе "Ростеха" назначены переговоры Собчак и Сергея Чемезова, направленные на "улаживание конфликта".

Как писал сайт KP.RU, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по статье о вымогательстве. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

После этого в подмосковном особняке Собчак прошли обыски, в связи с тем, что она является владелицей Telegram-канала, для которого вымогали деньги.

Спустя непродолжительное время в сети появилось видео, как Ксения Собчак пешком переходит границу с Литвой в пункте пропуска Видзы. Телеведущая сбежала из России без мужа Константина Богомолова и сына Платона.