Форум соотечественников стран Балтии пройдет в Ленобласти

17-19 ноября в Ленинградской области пройдет Х Балтийский форум соотечественников.

17-19 ноября в Ленинградской области пройдет Х Балтийский форум соотечественников. Эксперты, ученые и представители русской диаспоры в странах региона обсудят проблемы, связанные с защитой прав русскоязычного населения в соседних странах.

Раньше в повестке дня форума были укрепление позиций и роли русского языка в зарубежном пространстве, правовая и информационная поддержка соотечественников, содействие консолидации русской общины за рубежом. Но в нынешних условиях, когда страны Балтийского региона заняли агрессивную антироссийскую позицию и рассматривают проживающие в них русскоязычные сообщества как «пятую колону», на первый план выходит задача не просто защиты прав соотечественников, но и возможной их массовой репатриации в условиях нарастающего давления и преследований в государствах проживания.

Выводы и рекомендации форума, который проводится по инициативе губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, будут переданы в законодательные и исполнительные органы власти России, МИД РФ.