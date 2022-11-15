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НовостиПолитика15 ноября 2022 19:16

Кадыров выдвинул Украине условия для завершения спецоперации

Киевские власти должны понимать, что сейчас они находятся не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования, считает политик
София ГОНЧАРОВА
Кадыров выдвинул Украине условия для завершения спецоперации

Кадыров выдвинул Украине условия для завершения спецоперации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время проведения совещания с представителями силовых ведомств раскритиковал представленную президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира".

По его мнению, прежде всего, киевские власти должны понимать, что сейчас они находятся не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования. Что же касается российских условий, то, как отметил политик, они "гораздо реалистичнее".

- Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; выдача всех фашистских преступников и ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними, - написал условия Кадыров в своем телеграм-канале.