Депутат Журова рассказала о состоянии здоровья шахматиста Анатолия Карпова Фото: Архив "КП"

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 по скоростному бегу на коньках Светлана Журова рассказала о состоянии Анатолия Карпова. Известного шахматиста выписали из больницы, куда он попал в конце октября с тяжелыми травмами.

- Анатолий Карпов вернулся домой из больницы. Очень рада. Надеюсь скоро снова увидеть его на рабочем месте в Думе, - сказала Журова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вокруг госпитализации шахматиста было много слухов, но после его жена Наталья Буланова рассказала, что в конце месяца муж оступился на первом снегу и неудачно упал. Депутат получил сотрясение мозга, а уже в больнице врачи обнаружили у него пневмонию и подключили к ИВЛ. Но теперь самое страшное позади, пишет "Газета.ru".

- Он чувствует он себя хорошо, пьет гранатовый сок и очень радуется, что наконец-то оказался дома, - говорит супруга шахматиста.

Гроссмейстера выписали из больницы. Дальше лечение продолжится амбулаторно. Но через четыре дня он должен будет приехать на обследование, дальше лечение продолжится амбулаторно.

Шахматист Сергей Карякин подтвердил, что Анатолий Карпов чувствует себя хорошо. Он отметил, что гроссмейстер помнит мельчайшие подробности и даже названия, и годы выпуска филателистических марок, передает "Москва 24".