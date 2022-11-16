Представитель ООН Хак: к пленным россиянам на Украине могли применяться казни

ООН заявила, что располагает сведениями о пытках и казнях пленных, которые практикуют ВСУ. Фото: REUTERS

ООН располагает данными о применении Украиной пыток и казней в отношении пленных. Об этом во вторник 15 ноября заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Трансляция брифинга велась на сайте ООН, она доступна здесь.

По словам Хака, «достоверные обвинения в казнях, а в нескольких случаях пыток», получила мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая работает на Украине под руководством Матильды Богнер.

«Мы задокументировали случаи пыток и плохого обращения, в основном в момент задержания, первого допроса или перемещения в транзитные лагеря и места содержания под стражей», - заявила Богнер, отметив, что украинские военнослужащие «били по лицу и телу руками и ногами» военнопленных, применяли к ним электрошок и унижающие достоинство условия перемещения и содержания.

Матильда Богнер добавила, что сотрудники миссии ООН не заметили продвижения в расследованиях фактов пыток и казней, которые проводили ВСУ, несмотря на то, что украинские власти заявили о начале этих расследований.

Ранее наемник из Дании подтвердил преступные казни российских военнопленных на Украине.

Также сообщалось, что Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию, а Европа закрыла глаза на пытки военных. Подробности здесь на KP.RU.