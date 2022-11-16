Рогов заявил о планах Украины провести широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области до конца текущего года.

«Крайне велика вероятность, что на Запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению … По крайней мере, киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», - приводит РИА Новости члена главного совета администрации, который отметил, что по срокам, это должна быть вторая половина ноября, декабрь этого года.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают войска у границ региона. Рогов также считает, что на данный момент нет предпосылок для заморозки конфликта. Как он отметил, для этого нужно нанести украинским войскам серьезный урон.