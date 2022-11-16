Аскольд Запашный объяснил, почему тигр напал на его брата во время дрессировки Фото: Соцсети

Аскольд Запашный раскрыл детали происшествия в цирке. Молодой тигр по кличке Рой напал на известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Во время тренировки хищник вместо того, чтобы отступить назад, прыгнул вперед. Когтями он задел Эдгарда по лицу, оставив глубокие царапины.

Скорее всего, у животного был стресс. Он еще молод, а работать предстояло в паре со старшими.

- Мы сводили его со старшими тиграми Эриком и Куртом. На прошлой репетиции один из старших тигров на него рыкнул и Рой начал его побаиваться, - предполагает дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Во время выкладки тигров для финального трюка, «Рой забуксовал». Чтобы не случилось нештатной ситуации, тигра держали на поводке, в этот момент он прыгнул на дрессировщика.

- Тигр раскрыл лапу и костяшкой задел лицо брата, а Эдгард элементарно не успел среагировать, — сказал Запашный NEWS.ru.

Эдгард Запашный уверен, что это нельзя расценивать, как атаку.

Мать Эдгарда Запашного, заместитель гендиректора Большого Московского цирка, Татьяна Запашная назвала нападение тигра на сына «штатной ситуацией». По ее словам, Запашный не получил серьезных травм из-за удара, ему обработали и зашили раны. Наказывать тигра не будут, потому что дрессировщик сам нарушил дистанцию.

- Во-первых, это партнеры. А если тебе партнер показывает, не подходи близко, у меня там что-то плохое настроение, то это говорит о том, что человек должен это прочувствовать. Просто человеку хочется больше контакта, а животные вырастают и показывают расстояние. Это все нормально. Тигр никогда не виноват. Запомните. Он никогда не виноват. Ни-ко-гда, - сказала она «Газете.Ru».