Беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области. Фото: "ОГТРК"

Беспилотный летательный аппарат утром в среду, 16 ноября, произвел налет на нефтяную базу, которая расположена в селе Стальной Конь в Орловской области. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Клычков, уточнив, что пострадавших в результате происшествия нет.

«Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет», - написал губернатор региона в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

По словам Андрея Клычкова, на данный момент на мете инцидента работают все оперативные службы.

Стальной Конь является поселком в Неполодском сельсовете Орловского района Орловской области. В этом населенном пункте проживают примерно 700 человек. Как сообщила жительница села KP.RU, на данный момент на месте происшествия тихо, а люди в населенном пункте спят.