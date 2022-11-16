Володин считает, что Запад поставками оружия поддерживает на Украине фашизм

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя очередное заседание по поставкам вооружения Украине.

"Сегодня Пентагон проведет очередное заседание представителей западных стран по вопросам поставок вооружения Киеву. Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность", - отметил Володин в своем Телеграм-канале.

Ранее Лиз Трасс заявила, что в рамках G7 и Североатлантического альянса Запад делает все, чтобы у Киева были “лучшие карты”. При этом Киев в очередной раз выразил неудовлетворенность объемами предоставляемой Западом помощи. Отмечалось, что глава МИД Украины завуалированно начал просить новых денег и вооружений, еще не истратив предыдущие транши.