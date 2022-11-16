Совфед одобрил закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в среду, 16 ноября, одобрил закон, который распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Согласно принятому документу, добровольцы, а также члены их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации смогут получать установленные льготы и меры социальной поддержки. Добровольцы, ставшие в результате ранения в ходе участия в специальной военной операции инвалидами, а также получившие контузии или увечья, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Напомним, проект закона предложили 294 депутата во главе со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, а также семь сенаторов, в том числе председателя Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.