Глава Львовской области заявил о повреждении трех объектов критической инфраструктуры в регионе Фото: REUTERS

Три объекта критической инфраструктуры были повреждены во Львовской области Украины. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Как заявил глава областной военной администрации, накануне повреждения в области получили «три объекта критической инфраструктуры», после чего примерно 700 тысяч жителей остались без электричества. Козицкий отметил, что на данный момент аварийные службы «постепенно восстанавливают» подачу электроэнергии, однако не привел точных данных по подключенным потребителям.

В минувший вторник, 15 ноября, власти украинских городов заявили о взрывах. Так заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что повреждены примерно 15 энергетических объектов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал об аварийных отключениях электроэнергии, которые произошли во многих украинских городах и районах. По его словам, без электричества оставались примерно 10 млн человек.