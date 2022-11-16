В Народной милиции ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области Фото: REUTERS

Украинские военные пытаются вести наступательные действия от Попасной до Харьковской области. Об этом сообщил сегодня, 16 ноября, в эфире телеканала "Соловьев Live" офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

В целом ситуацию на луганском направлении Марочко охарактеризовал как стабильно напряженную.

"Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области…", - уточнил Марочко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.