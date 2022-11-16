Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ прокомментировала упавшую на польскую территорию ракету, отметив, что высокоточные удары наносились по целям только на украинской территории, а также на удалении не ближе 35 км от границы между Украиной и Польшей.

В военном ведомстве отметили, что в ходе массированного удара, который был произведен Вооруженными силами (ВС) России в минувший вторник, 15 ноября, высокоточными средствами поражения ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», - заявили в военном ведомстве.

В министерстве также заявили, что опубликованные в Польше фото обломков, которые были найдены в Пшеводуве, однозначно идентифицированы российскими экспертами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).