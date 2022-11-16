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НовостиПолитика16 ноября 2022 9:24

Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше

В Минобороны РФ заявили, что наносили удары ракетами только по целям на Украине при атаке 15 ноября 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше

Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ прокомментировала упавшую на польскую территорию ракету, отметив, что высокоточные удары наносились по целям только на украинской территории, а также на удалении не ближе 35 км от границы между Украиной и Польшей.

В военном ведомстве отметили, что в ходе массированного удара, который был произведен Вооруженными силами (ВС) России в минувший вторник, 15 ноября, высокоточными средствами поражения ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», - заявили в военном ведомстве.

В министерстве также заявили, что опубликованные в Польше фото обломков, которые были найдены в Пшеводуве, однозначно идентифицированы российскими экспертами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).