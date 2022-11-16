МИД Венгрии заявил, что Польша до сих пор не установила принадлежность упавших ракет Фото: REUTERS

В Польше до настоящего времени не известно о принадлежности ракет, упавших в восточной части территории государства, власти проводят тщательное расследование, об этом сообщил во время трансляции в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто по окончании разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Сегодня утром я переговорил по телефону с моим коллегой министром иностранных дел Польши Збигневом Рау... Он сказал мне, что пока что ничего окончательного, ничего точного они сказать не могут в связи со вчерашним падением ракет. Не могут точно и конкретно сказать, кто использовал устройства для запуска ракет, которые упали в Польше, не могут также сказать, кто мог стрелять и с какими намерениями», - пояснил Сийярто.

При этом он подчеркнул, что «польские коллеги на всякий случай проводят основательное, тщательное расследование, это расследование проводится на месте падения ракет»

Также Сийярто пояснил, что если будут результаты расследования, «которые стоит распространить, то они нам сообщат».