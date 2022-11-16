В Италии египетский кондитер жестоко убил бывшую жену, бежавшую с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сельской местности Вилла Джулия в Италии обнаружили тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями.

Как передает местное издание Corriere Di Bologna, правоохранительные органы подозревают в убийстве бывшего мужа девушки - египетского кондитер, которого уже задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

Сообщается, что девушка рассталась с супругом и нашла другого мужчину, к которому позже переехала, а тем временем отношения с бывшим мужем оставались напряженные. Уточняется, что на прошлой неделе, 11 ноября, женщина обращалась к правоохранительным органам с жалобой на преследования со стороны бывшего мужа, сообщая также, что ей даже пришлось переехать от нового возлюбленного к своей подруге для того, чтобы избавиться от преследований.

В минувшие воскресенье, 13 ноября, девушка вернулась для того, чтобы собрать вещи, где встретила с бывшим мужем. Следователи считают, что у них разгорелся скандал, в ходе которого кондитер убил девушку.

У погибшей остался ребенок трех лет.