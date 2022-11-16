В Индонезии российскую делегацию на саммите G20 встретили баннером с обновленной картой России Фото: REUTERS

Делегацию от РФ в аэропорту Бали на саммите G20 встретили обновленной картой России, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Как пишет издание, на изображении, которое висело в аэропорту Бали, в составе государства также были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство участников высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин и главы регионов 30 сентября подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.