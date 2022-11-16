МИД России сделает заявление по поводу провокации киевского режима с ракетой в Польше

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происшествие с ракетой в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу "очередной грубой провокации" Киева.

“В ближайшем времени МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима", - написала дипломат.

Также Мария Захарова добавила, что Зеленский “сидит в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.