Минтруда прогнозирует рост зарплат россиян на 11,6% по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что медианная зарплата россиян вырастет по итогам 2022 года на 11,6%, однако, уровень все еще будет ниже показателей инфляции.

"По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции... В следующем году мы планируем выйти на рост реальной заработной платы", - считает она.

По мнению Мухтияровой , фонда правительства России выделил из своих резервов более 22 млрд рублей, чтобы выполнить целевые показатели по заработной плате работников бюджетной сферы. Помимо этого замминистра уточнила, что в ближайшие три года прогнозируется повышение зарплаты у некоторых категорий работников бюджетного сектора.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил о важности роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции. Российский лидер подчеркнул, что зарплаты должны быть выше цен в стране.

"Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", - сказал глава государства.

При этом в Росстате сообщили, что по состоянию на 1 октября 2022 года задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %.