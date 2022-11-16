Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в шенгенское пространство

Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в шенгенскую зону Фото: REUTERS

Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к безвизовому режиму Евросоюза. Ведомство рекомендовало Совету ЕС утвердить решение о включении этих стран в шенгенскую зону. Об этом говорится в опубликованном заявлении Еврокомиссии.

"Пришло время принять эти страны в Шенген", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

"Еврокомиссия призывает Совет ЕС принять все необходимые меры без дальнейшего промедления, чтобы позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полном объеме участвовать в шенгенском пространстве", - говорится в заявлении.

Согласно документу, за годы после вступления в ЕС Болгарии и Румынии в 2007 году и Хорватия в 2013 году, страны выполнили все условия для интеграции в европейское шенгенское пространство. Еврокомиссия подчеркивает, что активность стран в период пандемии также способствовала укреплению безопасности еврозоны.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, какие страны претендуют на членство в Европейский Союз. Официальный статус государств-кандидатов имеют Турция, Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.