Французский политик Филиппо потребовал наказать Зеленского за провокацию в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик Флориан Филиппо потребовал отобрать западное вооружение у Украины из-за реакции украинского лидера Владимира Зеленского на инцидент с упавшими ракетами в Польше.

"Зеленский заявил, что Россия напала на Польшу. Даже американцы отвечают, что ракета с Украины… После этой крайне опасной провокации ему следует сдать предоставленное оружие и вернуть деньги. Своей безумной ложью он поставил нас… на грань третьей мировой войны" - написал Филиппо в Twitter.

Кроме этого, политик выразил надежду, что действия "сумасшедшего" украинского президента откроют глаза странам Запада.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.