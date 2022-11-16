Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора “Первого канала”, работавшего на полях саммита G20 на Бали.

“Бицепсы этого парня меня просто пугают! Они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, мы в одной команде?”,- сказал американский лидер.

На это ему ответили, что журналист - русский.

Президент Франции Макрон тоже похвалил спортивную форму российского оператора.

Байдена напугали бицепсы оператора “Первого канала”, фото: скриншот с видео

Ранее Байден испугался пасхального кролика. Во время общения американского лидера с прессой на открытом воздухе к нему подошел персонаж в виде ростовой куклы традиционного участника пасхальных торжеств в Америке кролика Банни.

На видео был хорошо заметен неподдельный испуг, промелькнувший в глазах главы Белого дома. После встречи с гигантским кроликом Байден повернулся и неуверенным шагом удалился от группы журналистов.

Также ранее американцы высмеяли попытку Байдена "поздороваться с пустотой". После выступления в Сиэтле американский лидер протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было.