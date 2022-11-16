В Чувашии растут темпы роста инвестиций

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По итогам прошлого года Чувашия нарастила свой потенциал наряду с девятью другими регионами Российской Федерации.

В сообщении агентства говорится, что совокупно принимаемые антикризисные меры поддержки как на федеральном, так и на региональных уровнях позволили большинству регионов сохранить свои позиции. По итогам проведенной интегральной оценки инвестпривлекательности движение регионов между уровнями незначительное. Шаг движения составил не более чем один уровень как в положительную, так и в отрицательную сторону.

В лидерах рейтинга «Эксперта РА» Архангельская область, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ. У этих регионов наивысший уровень инвестиционной привлекательности (А-1).

Чувашия вошла в группу регионов В, что соответствует среднему уровню инвестпривлекательности. В этой группе также Нижегородская и Пензенская области, Пермский край и республики Мордовия, Марий Эл.

«На улучшение рейтинга инвестиционной привлекательности Чувашской Республики повлиял показатель темпа роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. В 2021 году по предварительной оценке он составляет 108,3%. Указанный рост обеспечен за счет реализации масштабных инвестиционных проектов таких, как строительство логистического Центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «АБАТ», ООО «Завод объемно-блочного домостроения», высокотехнологичного завода по производству стальных дверей под маркой «BERSERKER», производственного комплекса «Звениговский» и других", - прокомментировал позицию Чувашии в рейтинге вице-премьер республики Дмитрий Краснов.

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Оценка инвестиционной привлекательности основывалась на расчете 64 показателей, сгруппированных по пяти блокам: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы, состояние окружающей среды. Для расчетов применялись последние годовые статистические данные Росстата, Центробанка, Федерального казначейства, Минфина России, МВД России, ЕМИСС. Также учитывались сведения об информационной и географической доступности регионов.