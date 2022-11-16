В Тюмени во время пожара пострадал ребенок

Ребенка удалось спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже семиэтажки по улице Домостроителей. Пожар случился на балконе в 8:55. Пожарных вызвала на место происшествия случайная прохожая, которая увидела задыхающегося от дыма ребенка. На место сразу же выехала группа спасателей МЧС: четыре единицы техники и девять человек личного состава.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны восемь человек и вынесли из горящей квартиры ребенка 2013 года рождения. У мальчика были признаки отравления продуктами горения: надышался дыма.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Официальные комментарии о состоянии мальчика от департамента здравоохранения Тюменской области ожидаются, сообщает Nashgorod.ru.

Тюменские спасатели просят граждан рассказывать детям о том, что списки — это не игрушка.