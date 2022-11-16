Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона из-за реакции на падение ракет в Польше

Эммануэль Макрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на происшествие с падением ракет в Польше вызвала насмешки у читателей издания Le Figaro.

Газета сообщила, что Макрон "связался с польскими коллегами" после инцидента и "следит за ситуацией". Также президент Франции "рассматривает возможности для обсуждения ситуации на высшем уровне".

При этом читатели возмутились слишком сдержанной, по их мнению, реакцией французского лидера.

"Макрон "наблюдает за ситуацией" и "рассматривает возможности"... Неудивительно, что союзники высмеивают Францию", - написал Pragmatik7.

"Прежде чем начать нести чушь и выставлять себя посмешищем, лучше бы Макрон вернулся к себе домой, во Францию!" - отметил Patlem.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

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