Физик Назаренко предупредил россиян об опасности постоянного нахождения зарядки в розетке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал россиянам, что будет, если не вынимать неисправную зарядку из розетки.

По словам эксперта, такое зарядное устройство может внезапно воспламениться. Об этом пишет Lenta.ru.

- Если ваше зарядное устройство постоянно включено в цепь питания, если вы никогда не вынимаете вилку из розетки, то есть несколько рисков, - предупреждает Назаренко.

Специалист отмечает, что в числе самых существенных рисков - нестабильность напряжения в бытовой сети.

- Скачкообразность поведения бытовой электрической сети может разрушить даже очень надежные устройства, - объяснил ученый.

Он также напомнил, что некоторые зарядные устройства создают заметные магнитные поля, которые могут негативно влиять на здоровье человека.

Ранее ФАН писал, что каждый смартфон нуждается в хорошей защите от вредоносных программ. По словам эксперта по информационной безопасности Александра Дворянского, такие программы способны предотвратить установку на телефон опасных приложений, которые могут отслеживать действия пользователя и передавать его данные.

Также телеканал "360" сообщал, что эксперт Сергей Малоземов рассказал, что аккумулятор телефона начинает быстро садиться в том случае, если игнорировать некоторые правила при его зарядке. Первое, на что обратил внимание специалист: не рекомендуется смотреть видео на телефоне, который подключен к зарядному устройству.