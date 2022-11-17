Глава MI5 Маккаллум назвал российской агрессией заявления о причастности к ЧП на «Северных потоках»

Американский эксперт не верит, что за громким ЧП стоит Запад Фото: REUTERS

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум открыто назвал российской агрессией слова о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Информацию об этом распространило агентство Reuters.

В ежегодном докладе с оценкой угроз, который опубликован на сайте MI5, Маккаллум оценил, что Британия «должна быть готова к российской агрессии на годы вперед». В пример он привел относительно недавнее официальное заявление Минобороны РФ, доказывающих сведения о причастности Великобритании к реализации теракта в Балтийском море по подрыву двух газопроводов.

Ранее 30 сентября нынешнего года российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" стоят "англосаксы". Президент РФ полагает, что с помощью данных преступных действий США и Великобритания фактически переходят к прямому уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В настоящее время российские правоохранители активно расследует уголовное дело по факту взрывов на газопроводах. Оно, как сообщали ранее в ФСБ РФ, было возбуждено по статье "Акт международного терроризма".