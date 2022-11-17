Американский генерал Милли признал, что ВСУ не смогли выбить российские войска с Украины

Генерал ВС США Милли не верит в мощь и силу ВСУ, он считает, что армия РФ "куда сильнее" Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся «выбить» российские войска в ближайшие пару недель. С таким признанием публично выступил действующий председатель Комитета начальников штабов ВС США, высокопоставленный американский генерал Марк Милли.

«Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает слова Марка Милли информагентство РИА Новости.

Он уточнил, что на многих участках линии фронта у ВС РФ имеется серьезное оперативное преимущество, что не дает серьезных шансов боевика украинских Вооруженных сил.

Ранее российские военные начали спецоперацию на Украине. О ее проведении 24 февраля текущего года публично заявил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что главными целями военной спецоперации являются защита мирного населения Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) от произвола и геноцида украинских боевиков-неонацистов, а также полная демилитаризация и денацификация Украины.

К настоящему моменту Вооруженными силами РФ полностью освобождена территория ЛНР, также в ходе боевых действий российской армией были взяты под контроль значительные части территории ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.