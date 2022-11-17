Республиканцы обыграли демократов на выборах в Конгресс США

Республиканская партия США одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден официально поздравил своих политических оппонентов - Республиканскую партию Соединенных Штатов - с победой на промежуточных выборах в американский Конгресс, которые состоялись 8 ноября нынешнего года.

Как отмечает телеканал NBC, лишь сейчас стали известны окончательные расклады в палате представителей США. Из них следует, что республиканцы смогли одержать победу над демократами (от которых главой государства в 2020 году был избран Байден) и получить большинство в Палате представителей.

Байден отдельно подчеркнул, что готов работать с республиканским большинством в Палате и с уважением относиться к победе партии, от которой в 2024 году в американские президенты собирается выдвигаться Дональд Трамп.

По итогам выборов республиканцы забрали 218 мест в Палате, которые были нужны для получения большинства в этом органе. При этом победа получена ими с весьма незначительным перевесом - Республиканской партии США при принятии важнейших политических решений в любом случае все равно придется так или иначе учитывать интересы демократов.