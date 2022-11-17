Песков назвал первопричиной инцидента с падением ракеты в Польше действия НАТО и США

Дмитрий Песков выступил с резким антиамериканским заялвнием Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков полагает, что первопричиной текущего положения дел в мире являются действия НАТО и США. Так он прокомментировал резкие заявления представителей Белого дома о том, что ответственность за инцидент с падением ракет в Польше в любом случае будет нести Россия (так как именно она начала проведение специальной военной операции на Украине).

"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего - это НАТО и США во главе", - сообщил официальный представитель Кремля информагентству РИА Новости.

Данный развернутый комментарий Пескова стал его первой реакцией на заявления чиновников США об ответственности России за ракетный инцидент, несмотря на неопровержимые доказательства и многочисленные публичные заявления влиятельных политиков и военных о том, что упавшая на территории Польши ракета стояла на вооружении ВСУ.