WSJ: Илон Маск готовится покинуть пост гендиректора Tesla

Миллиардер Илон Маск в ближайшее время может уйти с поста руководителя одной из своих крупнейших компаний Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla, сам миллиардер данный пост решил покинуть. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

«Мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщает влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальное публичное заявление Мердока. Имя возможного преемника Илона Маска на должности гендиректора Tesla пока не раскрывается.

Ранее Илон Маск (в при помощи средств своих бизнес-партнеров из Саудовской Аравии) сумел получить полный контроль над социальной сети Twitter. Именно этому проекту, по данным американских медиа, бизнесмен сейчас уделяет больше всего внимания: якобы он даже лично координирует и курирует проведение осуществляемых в настоящее время глобальных реформ в сети микроблогов.

Именно с этим обстоятельством теоретически и может быть связано решение Маска покинуть должность генерального директора Tesla, несмотря на то, что именно эта компания по праву считается настоящей "жемчужиной" его бизнес-империи.