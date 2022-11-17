Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 ноября 2022 2:40

Сенатор Кутепов призвал заблокировать и конфисковать активы бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО

По мнению политика, это будет вполне логичной и адекватной мерой
Александр КИСЛОВ
Член Совфеда РФ Андрей Кутепов выступил с важной инициативой

Член Совфеда РФ Андрей Кутепов выступил с важной инициативой

Фото: из соцсетей

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по экономический политике Андрей Кутепов выступил с предложением начать арестовывать, блокировать и конфисковывать российские активы отечественных бизнесменов и главы государственных компаний, которые покинули страну после начала военной спецоперации на территории Украины.

По словам сенатора, подобная мера была бы крайне правильным и справедливым шагом.

Кутепов сообщил, что уже обратился с соответствующим предложением в российское правительство. В частности, член Совфеда написал письмо с детальным описанием своей инициативы вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

В случае, если это будет необходимо, Кутепов готов инициировать разработку и внесение в парламент различных проектов законов, которые бы закрепляли юридическую возможность реализации его идеи.

Как уточняется информационное агентство ТАСС, среди предложений сенатора Андрея Кутепова — направить замороженные в России средства зарубежных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, а также коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, находящихся в зоне проведения военной спецоперации РФ на Украине.