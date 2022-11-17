Находящиеся в РФ украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

Украинские военные массово сдаются в плен, чтобы не погибнуть на фронте Фото: из соцсетей

Боевики ВСУ, попавшие в плен, рассказали, насколько часто на Украине встречаются отказники и что с ними делают. По словам военнопленного, бывшего украинского солдата Олега Попова, которого призвали еще до начала спецоперации из Херсона, отказников увозили в какое-то из соседних сел и держали там некоторое время.

"Я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что – я не знаю, почему их там держат", – поделился военнопленный с журналистами информагентства РИА Новости. Попов уточнил, что многие призванные в ряды ВСУ молодые украинцы наотрез отказываются участвовать в боевых действиях и идти на передовую, так как совсем не хотят воевать против ВСУ и боятся смерти.

Ранее многие украинские военнопленные, оказавшиеся в РФ, заявили о том, что боевики ВСУ и нацистских батальонов пугали их "страшными русскими". По словам сдавшихся бойцов, им рассказывали пугающие истории об "ужасах" российского плена - это делалось для того, чтобы свети на нет дезертирство в украинской армии.

Теперь же украинцы говорят о том, что все рассказы о "страшном российском плену" не соответствуют действительности - в реальности отношение к ним вполне адекватное и хорошее, а российские военные соблюдают все международные конвенции по обращению с военнопленными.