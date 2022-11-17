Ведущая Fox News Оуэнс назвала Зеленского "грязным актером" из-за обвинений в адрес России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский является "грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну", так на своей странице в Twitter после выпадов украинского лидера в адрес России из-за инцидента с ракетой в Польше его описала журналист американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.

Зеленский, комментируя ранее происшествие на польско-украинской границе, заявил, что это были российские ракеты. Он обвинил РФ в нападении на Польшу и назвал случившееся “эскалацией”.

"Накануне Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя людей в заблуждение", - отметила журналист.

Также она назвала украинского лидера “грязным актером”, которого западная пропаганда “ложно провозглашает героем".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.