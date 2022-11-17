В Кемерове после реконструкции открываются парк имени Жукова и стела «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кемерове готовят к открытию обновленный парк Победы им. Г.К. Жукова и установленную в нем стелу «Город трудовой доблести». Реконструкция стартовала весной 2022 года и была проведена в сжатые сроки. Открытие парка назначено на 23 ноября, накануне этого события губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил ход строительных работ.

«Парк был отстроен в рекордно короткие сроки, в результате его площадь увеличили в полтора раза, до этого два года велись подготовительные работы. 10 сентября обновленный одноименные сквер и стелу мы открыли в Новокузнецке. В стране не так много регионов, где два города имеют такое высокое звание», - отметил Сергей Цивилев.

Во время реконструкции в парке заменили покрытие, инженерные коммуникации, освещение. В нем появились новые локации - подземный медпункт и блиндаж, а также расширилась экспозиция военной техники. Центром парка стала стела «Город трудовой доблести». Ее создали по макету, который является одинаковым для всех городов, удостоенных этого звания.