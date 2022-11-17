В Гааге вынесли вердикт по делу о крушении малазийского «Боинга» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Окружной суд Гааги огласил вердикт по делу о крушении «Боинга», выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского.

Стоит отметить, что в 2015 российский концерн «Алмаз-Антей» провел полномасштабный натурный эксперимент, по итогам которого выяснилось, что ракета была запущена из района Зарощенского, где в то время находились украинские войска. Расчеты концерна были подтверждены объективными данными российских радиолокационных станций.

Напомним, что Россия так и не была допущена до расследования инцидента, несмотря на то, что она с самого начала была готова сотрудничать. Кроме того, Москва сама предоставляла следствию всю необходимую информацию, а в самой России проводились моделирование ситуации и технические эксперименты. Доводы российской стороны не убедили следствие, поскольку они противоречили его версии, изобилующей фальсификациями и нестыковками.

В ходе расследования были приведены доказательства, что сбившая малазийский «Боинг» ракета была версии 9М38, применяемой в ЗРК «Бук», однако следствие отнесло снаряд к типу модифицированной версии 9М38М1. Важно, что ракеты 9М38 еще за несколько лет до инцидента были сняты с вооружения российской армии, в то время как на Украине они стояли на боевом дежурстве. При этом 9М38М1 были и у российских, и украинских ПВО.

Обращает внимание на себя и тот факт, что Украина не закрывала свое воздушное пространство, хотя до крушения «Боинга» в небе Донбасса уже были сбиты несколько самолетов. Позже выяснилось, что Киев предупреждал другие страны об опасности пролетов над украинской территорией, но в Европе решили продолжить полеты.

Сайт KP.RU разбирался, почему вынесение вердикта по рейсу MH17 затянулось на восемь лет.