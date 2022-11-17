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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:19

Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске

Власти Одесской области заявили о взрыве на одном из объектов инфраструктуры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске

Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько взрывов прогремело в украинском городе Днепре. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил украинский телеканал «Рада».

Некоторые СМИ сообщили, что после этого в части города пропало электричество.

Позже руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк заявила о взрыве в Одессе.

«Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются», - заявила она в эфире всеукраинского телемарафона.

Власти Одесской области заявили, что взрыв произошел на одном из объектов инфраструктуры в регионе.

Сегодня, 17 ноября, в большинстве украинских регионах была объявлена воздушная тревога, а позже воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Первые сирены прозвучали в восточных и южных областях страны, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей.