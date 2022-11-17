Британцы назвали Зеленского «опасным маньяком» после его слов об упавшей в Польше ракете Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что инцидент на польской территории случился из-за российских ракет.

Пользователи заявили, что украинский лидер намеренно пытается втянуть весь мир в вооруженных конфликт.

«Актер слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек», - написал одby из комментаторов.

Другой читатель назвал украинского президента «безрассудным разжигателем войн, желающим втянуть мир в ядерный апокалипсис».

«Россия тут не при чем. Зеленский жаждет войны», - добавил другой.

«Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт», - отметил еще один читатель

Другой комментатор также считает, что Зеленский только пытается втянуть НАТО, отказываясь вести переговоры. «Мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк», - заявил он.

«Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже это не признаете», - добавил еще один читатель.